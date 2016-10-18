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У Путіна запевняють, що їм і без відродження КДБ СРСР добре

Вівторок, 18 жовтня 2016, 03:21

Спецпредставник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов заявив, що відродження Міністерства держбезпеки не планується.

Про це Іванов заявив в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда", пише Інтерфакс.

"Класичний зразок того, як хтось придумує фейк, вкидає, а потім його довго коментує. Це називається виробництво новин за відсутністю справжніх новин", - заявив Іванов. 

На питання, чи обговорювалося створення Міністерства держбезпеки, Іванов сказав: "Ні. І це (створення) не потрібно, я вважаю".

"Досить тих силових структур, які є. Вони усталені. Розвідка повинна бути відокремлена від контррозвідки. ФСО і Нацгвардія - це різні силові структури, у кожної свої завдання. у тому, щоб об'єднувати їх в одне супер-міністерство ніякого сенсу не бачу. Бачу одні мінуси. Але це -  повторюю - фейк", - заявив він.

Як відомо, у вересні російська газета "Комерсант" повідомила про те, що в Росії до 2018 року передбачається створити на основі ФСБ Міністерство держбезпеки, включивши в нього ФСО і СЗР.

За даними джерел газети, йдеться про фактичне повернення ФСБ функцій Комітету держбезпеки СРСР. Передбачається, що нова структура отримає статус Міністерства держбезпеки (МДБ).

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