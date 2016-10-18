У Путина заявили, что им и без возрожденного КГБ СССР хорошо

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что возрождение Министерства госбезопасности не планируется.

Об этом Иванов заявил в интервью газете "Комсомольская правда", пишет Интерфакс.

"Классический образец того, как кто-то придумывает фейк, вбрасывает, а потом его долго комментирует. Это называется производство новостей при отсутствии настоящих новостей", - заявил Иванов.

На вопрос, обсуждалось ли создание Министерства госбезопасности, Иванов сказал: "Нет. И это (создание) не нужно, я считаю".

"Достаточно тех силовых структур, которые есть. Они устоявшиеся. Разведка должна быть отделена от контрразведки. ФСО и Нацгвардия - это разные силовые структуры, у каждой свои задачи. В том, чтобы объединять их в одно супер-министерство никакого смысла не вижу . Вижу одни минусы. Но это - повторяю - фейк", - заявил он.

Как известно, в сентябре российская газета "Коммерсант" сообщила о том, что в России к 2018 году предполагается создать на основе ФСБ Министерство госбезопасности, включив в него ФСО и СВР.

По данным источников газеты, речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР. Предполагается, что новая структура получит статус Министерства госбезопасности (МГБ).