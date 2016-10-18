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Судити Чийгоза та інших фігурантів "справи 26 лютого" будуть у різних судах

Вівторок, 18 жовтня 2016, 06:20
Судити Чийгоза та інших фігурантів справи 26 лютого будуть у різних судах

В рамках кримінальної справи "26 лютого" справу Ахтема Чийгоза виведено в окреме провадження, яке буде розглядатися у "Верховному суді Криму".

Про це повідомив глава ЦВК Курултая кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Закінчилося попереднє засідання суду Центрального райсуду м.Сімферополя у так званій справі "26 лютого". В рамках кримінальної справи в окреме провадження виведено справу Ахтема Чийгоза, якому пред'являється організація масових заворушень. Розглядатися буде у Верховному суді криму", - повідомив він.

Решту обвинувачених у даній справі - Алі Асанова, Мустафу Дегірменджі, Ескендера Кантемирова, Ескендера Емірваліева і Арсена Юнусова - почали судити у Центральному районному суді.

"18 жовтня о 9.30 на Павленко, 2 відбудеться чергове судове засідання у справі Ахтема Чийгоза, по решті учасників - о 13.00 на вул. Турецькій, 21", - додав Смедляєв.

Наступне засідання "суду" у справі "26 лютого", яке заплановане на 18 жовтня, буде відкритим, пише місцеве видання 15 минут з посиланням на сестру одного з політв'язнів Мавіле Дегерменджі

"О 21.00 завершилося засідання. Як завжди, за відпрацьованим сценарієм: клопотання адвокатів відхилили, залишили все без змін. 18 жовтня на 13.00 призначено чергове засідання, де буде визначено графік "судів". До речі, з завтрашнього дня засідання будуть відкритими", - повідомила вона. 

Українська правда 

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Теми: Кримсуд
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