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Судить Чийгоза и других фигурантов "дела 26 февраля" будут в разных судах

Вторник, 18 октября 2016, 06:20
Судить Чийгоза и других фигурантов дела 26 февраля будут в разных судах

В рамках уголовного дела "26 февраля" дело Ахтема Чийгоза выведено в отдельное производство, которое будет рассматриваться в "Верховном суде Крыма".

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Закончилось предварительное заседание суда Центрального райсуда Симферополя по так называемому делу" 26 февраля ". В рамках уголовного дела в отдельное производство выведено дело Ахтема Чийгоза, которому предъявляется организация массовых беспорядков. Рассматриваться будет в Верховном суде Крыма", - сообщил он .

Остальные обвиняемых по данному делу - Али Асанова, Мустафу Дегирменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Емирвалиева и Арсена Юнусова - начали судить в Центральном районном суде.

"18 октября в 9.30 на Павленко, 2 состоится очередное судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза, по остальным участникам - в 13.00 на ул. Турецкой, 21", - добавил Смедляев.

Следующее заседание "суда" по делу "26 февраля", которое запланировано на 18 октября, будет открытым, пишет местное издание "15 минут" со ссылкой на сестру одного из политзаключенных Мавиле Дегерменджи. 

"В 21.00 завершилось заседание. Как всегда, по отработанному сценарию: ходатайство адвокатов отклонили, оставили все без изменений. 18 октября на 13.00 назначено очередное заседание, где будет определен график "судов". Кстати, с завтрашнего дня заседания будут открытыми", - сообщила она.

Украинская правда

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Темы: Крымсуд
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