Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна має займати відкриті ніші у сфері космосу, які звільняє РФ - Чалий

Вівторок, 18 жовтня 2016, 07:54

Україна має займати відкриті ніші у сфері космосу, які звільняє Росія.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий, перебуваючи на космодромі на острові Воллопс (штат Вірджинія), де відбувся вдалий старт ракетоносія Antares OA-5 з компонентами українського виробництва.

"Очевидно, космічні запуски - це вінець серйозної роботи і нашого КБ "Південне", і "Південмашу", і американців", - зауважив посол. 

Він підкреслив, що співробітництво між США і Україною у сфері космосу поглиблюється.

"Що ми можемо зробити – це дійсно зайняти ті ніші, які за певних причин зараз лишає Росія", - зауважив Чалий.

Він уточнив, що РФ, звичайно, йде не сама, але так складаються обставини, зокрема внаслідок дії санкцій.

За його словами, для того, щоб просуватися на цьому напрямі Україні потрібно не тільки забезпечити політичну частину, яка фактично вже зроблена, але й передбачити відповідне фінансування та налагодити виробництво.

"Минулого року за дорученням і президента, і міністра закордонних справ ми зробили багато для того, щоб зняти всі політичні питання стосовно розвитку космічної співпраці. Тепер питання за нашими виробниками, за фінансуванням проектів", - додав посол. 

Укрінформ

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: