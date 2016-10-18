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Климпуш-Цинцадзе пояснила ПАРЄ: вибори на Донбасі неможливі

Вівторок, 18 жовтня 2016, 09:54
Климпуш-Цинцадзе пояснила ПАРЄ: вибори на Донбасі неможливі

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила з делегацією моніторингового комітету ПАРЄ неможливість проведення виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

"Ця частина Мінських угод наразі не може бути виконана через безпекову ситуацію. Навіть місія ОБСЄ не може потрапити в окремі райони Сходу України, то як українська влада може провести там вибори?!" – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, відбулося обговорення безвізового режиму з Євросоюзом.  

Віце-прем`єр наголосила на повному виконані Україною Плану дій щодо візової лібералізації. 

За словами Климпуш-Цинцадзе, попри російську агресію, Україна продемонструвала, що не становить міграційної загрози для ЄС.

"Візова лібералізація з ЄС – це питання свободи пересування, самоповаги та гідності для українців", – сказала вона.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи вважає неможливим швидке проведення виборів на Донбасі, попри вимоги Мінських домовленостей.

"Європейська правда"

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Теми: ДонбасвибориАТОПАРЄ
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