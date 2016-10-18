Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климпуш-Цинцадзе объяснила ПАСЕ: выборы на Донбассе невозможны

Вторник, 18 октября 2016, 09:54
Климпуш-Цинцадзе объяснила ПАСЕ: выборы на Донбассе невозможны

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила с делегацией мониторингового комитета ПАСЕ невозможность проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Эта часть Минских соглашений не может быть выполнена в связи с ситуацией в сфере безопасности. Даже миссия ОБСЕ не может попасть в отдельные районы востока Украины, как же украинские власти могут провести там выборы?!" – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, состоялось обсуждение безвизового режима с Евросоюзом.

Вице-премьер акцентировала на полном выполнении Украиной Плана действий по визовой либерализации.

По словам Климпуш-Цинцадзе, несмотря на российскую агрессию, Украина продемонстрировала, что не представляет миграционной угрозы для ЕС.

"Визовая либерализация с ЕС – это вопрос свободы передвижения, самоуважения и достоинства для украинцев", – сказала она.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы считает невозможным проведение выборов на Донбассе, несмотря на требования Минских договоренностей.

"Европейская правда"

Темы: ДонбассвиборыАТОПАСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: