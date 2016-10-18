Климпуш-Цинцадзе объяснила ПАСЕ: выборы на Донбассе невозможны

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила с делегацией мониторингового комитета ПАСЕ невозможность проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Эта часть Минских соглашений не может быть выполнена в связи с ситуацией в сфере безопасности. Даже миссия ОБСЕ не может попасть в отдельные районы востока Украины, как же украинские власти могут провести там выборы?!" – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, состоялось обсуждение безвизового режима с Евросоюзом.

Вице-премьер акцентировала на полном выполнении Украиной Плана действий по визовой либерализации.

По словам Климпуш-Цинцадзе, несмотря на российскую агрессию, Украина продемонстрировала, что не представляет миграционной угрозы для ЕС.

"Визовая либерализация с ЕС – это вопрос свободы передвижения, самоуважения и достоинства для украинцев", – сказала она.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы считает невозможным проведение выборов на Донбассе, несмотря на требования Минских договоренностей.

"Европейская правда"