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Під Радою закликають: Не будь "трусом", подай e-декларацію

Вівторок, 18 жовтня 2016, 10:20
Під Радою закликають: Не будь трусом, подай e-декларацію
"Чесно"

Під Верховною Радою проходить акція на підтримку електронного декларування статків чиновників та членів їхніх родин.

Про це повідомляє організація "Реанімаційний пакет реформ" у Twitter.

"Прямо зараз проходить акція на підтримку e-декларування. Громадськість вимагає від посадовців подати електронні декларації", – йдеться у повідомленні.

Активісти тримають у руках плакати з написами: "Политики трусишки", "Рівень страху перевищує рівень доходів?", "Не будь трусом (боягузом - ред.), подай e-декларацію!" тощо.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що президент та прем'єр-міністр повинні особисто вплинути на чиновників, аби ті подали електронні декларації.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін також заявив, що президент, прем’єр та народні депутати повинні першими подати e-декларації.

На разі лише 6 народних депутатів подали електронні декларації про свої доходи.

На переконання активістів, усі 50 000 чиновників повинні до 30 жовтня подати e-декларації і пояснити суспільству походження свого майна.

Станом на 13 жовтня у Реєстрі було 6,5 тисяч декларацій – це 13% від 50 тисяч чиновників, які обіймають найвищі керівні посади в Україні.

Організатори акції "трУси", здайте e-декларацію!" вважають, що електронні декларації не подають ті, кому є що приховувати.

Також активісти переконані, що лише корупціонери бояться електронного декларування доходів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїакції
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