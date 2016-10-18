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Под Радой призывают: Не будь трусом, подай e-декларацию

Вторник, 18 октября 2016, 10:20
Под Радой призывают: Не будь трусом, подай e-декларацию
"Чесно"

Под Верховной Радой проходит акция в поддержку электронного декларирования благосостояний чиновников и членов их семей.

Об этом сообщает организация "Реанимационный пакет реформ" в Twitter.

"Прямо сейчас проходит акция в поддержку e-декларирования. Общественность требует от чиновников подать электронные декларации", – говорится в сообщении.

Активисты держат в руках плакаты с надписями: "Политики трусишки", "Уровень страха превышает уровень доходов?", "Не будь трусом, подай e-декларацию!" и тому подобное.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что президент и премьер-министр должны лично повлиять на чиновников, чтобы те подали электронные декларации.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также заявил, что президент, премьер и народные депутаты должны первыми подать e-декларации.

На данный момент лишь 6 народных депутатов подали электронные декларации о своих доходах.

По убеждению активистов, все 50 000 чиновников должны до 30 октября подать e-декларации и объяснить обществу происхождение своего имущества.

По состоянию на 13 октября в Реестре было 6,5 тысяч деклараций – это 13% от 50 тысяч чиновников, занимающих наивысшие руководящие должности в Украине.

Организаторы акции "трУсы", сдайте e-декларацию!" считают, что электронные декларации не подают те, кому есть что скрывать.

Также активисты убеждены, что только коррупционеры боятся электронного декларирования доходов.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииакции
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