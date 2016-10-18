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СБУ вирахувала шпигунку терористів у Бахмуті

Вівторок, 18 жовтня 2016, 11:28

Служба безпеки звітує, що спільно з поліцією затримала у Бахмуті на Донеччині активну учасницю інформаційної мережі терористичної організації "ДНР".

Про це йдеться у відео, поширеному СБУ у вівторок.

За даними спецслужб, зловмисницю завербував у квітні 2014 року представник одного з бандформувань терористів на прізвисько "Баста". Вона передавала бойовикам інформацію службового характеру, яку отримувала на роботі у Бахмутському СІЗО, зокрема про кількість бойовиків, які утримуються там, а також дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів.

Потім ці дані передавалися розвідувальним органам Російської Федерації та використовувалися для проведення диверсій проти мешканців Донбасу, зазначають в СБУ.

Як зазначалось у випуску "ТСН Тиждень", минулого тижня СБУ взагалі зібрала "рекордний урожай" шпигунів.

Як ішлося в сюжеті, СБУ вийшла на диверсантку з Бахмута, перехопивши її дзвінок терористам у Донецьк. Поки працівники спецслужб погрожували жінці штурмом квартири штурмом, намагалась замести сліди.

Водночас під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи інформаторки правоохоронці вилучили флеш-носії, мобільні телефони, фотоапарат та блокноти з нотатками, що підтверджують протиправну діяльність на користь незаконних збройних угруповань.

 
Правоохоронці відзначають, що вона використовувала свою "фірмову" методу – співчутття та турботу.
скрін-шот

Вказана шпигунка спочатку заперечувала свою причетність до розвіддіяльності, однак потім зізналася і пояснила свої дії тим, що "їй шкода тих, хто воює ­– з обох боків". А також зазначила, що хоче, "аби це швидше закінчилося".

 

В СБУ зазначають, що слідчі дії в справі шпигунки з Бахмута тривають.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУтероризмдиверсантиДонбас
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