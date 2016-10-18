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СБУ вычислила шпионку террористов в Бахмуте

Вторник, 18 октября 2016, 11:28

Служба безопасности отчитывается, что совместно с полицией задержала в Бахмуте Донецкой области активную участницу информационной сети террористической организации "ДНР".

Об этом говорится в видео, распространенном СБУ во вторник.

По данным спецслужб, злоумышленницу завербовал в апреля 2014 года представитель одного из бандформирований террористов по кличке "Баста". Она передавала боевикам информацию служебного характера, которую получала на работе в Бахмутском СИЗО, в частности о количестве боевиков, содержащихся там, а также данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений.

Затем эти данные передавались разведывательным органам Российской Федерации и использовались для проведения диверсий против жителей Донбасса, говорят в СБУ.

Как отмечалось в выпуске "ТСН Тиждень", на прошлой неделе СБУ вообще собрала "рекордный урожай" шпионов.

Как говорилось в сюжете, СБУ вышла на диверсантку с Бахмута, перехватив ее звонок террористам в Донецк. Пока сотрудники спецслужб угрожали женщине штурмом квартиры, она пыталась замести следы.

В то же время при проведении обысков по месту жительства и работы информатора правоохранители изъяли флеш-носители, мобильные телефоны, фотоаппарат и блокноты с заметками, подтверждающие противоправную деятельность в пользу незаконных вооруженных группировок.

 
Правоохранители отмечают, что она использовала свою "фирменную" методу - сочувствие и заботу.
скрин-шот

Указанная шпионка сначала отрицала свою причастность к разведдеятельности, однако затем призналась и объяснила свои действия тем, что "ей жаль тех, кто воюет – с обеих сторон". А также отметила, что хочет, "чтобы это скорее закончилось".

 

В СБУ отмечают, что следственные действия по делу шпионки из Бахмута продолжаются.

Валентина Романенко, УП

Темы: СБУтерроризмдиверсантыДонбасс
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