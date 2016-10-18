Зубко тішиться з економії газу: Можемо перейти й до експорту

Фонд енергоефективності може бути запущений після опалювального сезону з 1 квітня наступного року.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на форумі "Енергонезалежність. Створення фонду енергоефективності", повідомляє "Укрінформ".

"Фонд енергоефективності, на нашу думку, може повноцінно запрацювати з 1 квітня 2017 року. В першу чергу, нам потрібно створити ефективний офіс та прийняти законодавчу базу", – заявив він.

"Сьогодні ми маємо дуже непоганий результат щодо економії споживання газу та впровадження альтернативної енергетики. Потенціал скорочення споживання газу 11,4 млрд кубометрів газу. Ми можемо перейти від імпорту газу до експорту газу", – зазначив Зубко.

Він нагадав, що необхідною умовою для впровадження ринкових відносин у секторі ЖКП є облік споживання енергоресурсів.

"У 2018 році має бути забезпечений 100% облік", – наголосив Зубко.

За словами віце-прем'єр-міністра, на сьогодні втрати газу на опаленні будинків сягають щороку 9 млрд кубометрів газу, а у системах теплопостачання – 2,4 млрд кубометрів.

"Реалізація проектів з енергоефективності дозволить скоротити споживання газу. Це заощадить бюджетні кошти, наблизить тарифи до рівнів обґрунтованих", – сказав Зубко.

"Механізм роботи Фонду енергоефективності такий: спочатку ми повинні визначити, до якого класу енергоспоживання належав будинок до термомодернізації, і до якого він відноситься після проведення заходів. Максимальна компенсація заходів з модернізації може сягати 50%, але це повинен бути будинок з найвищим класом енергозбереження", – додав він.