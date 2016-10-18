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Зубко радуется экономии газа: Можем перейти и к экспорту

Вторник, 18 октября 2016, 12:00

Фонд энергоэффективности может быть запущен после отопительного сезона с 1 апреля 2017 года.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на форуме "Энергонезависимость. Создание фонда энергоэффективности", сообщает "Укринформ".

"Фонд энергоэффективности, по нашему мнению, может полноценно заработать с 1 апреля 2017 года. В первую очередь, нам нужно создать эффективный офис и принять законодательную базу", – заявил он.

"Сегодня мы имеем очень неплохой результат по экономии потребления газа и внедрению альтернативной энергетики. Потенциал сокращения потребления газа - 11,4 млрд кубометров газа. Мы можем перейти от импорта газа к экспорту газа", – отметил Зубко.

Он напомнил, что необходимым условием для внедрения рыночных отношений в секторе ЖКХ является учет потребления энергоресурсов.

"В 2018 году должен быть обеспечен 100% учет", – подчеркнул Зубко.

По словам вице-премьер-министра, на сегодня потери газа на отоплении домов достигают ежегодно 9 млрд кубометров газа, а в системах теплоснабжения – 2,4 млрд кубометров.

"Реализация проектов по энергоэффективности позволит сократить потребление газа. Это сэкономит бюджетные средства, приблизит тарифы к обоснованным уровням", – сказал Зубко.

"Механизм работы Фонда энергоэффективности такой: сначала мы должны определить, к какому классу энергопотребления принадлежал дом до термомодернизации, и к которому он относится после проведения мероприятий. Максимальная компенсация мер по модернизации может достигать 50%, но это должен быть дом с наивысшим классом энергосбережения", - добавил он.

Темы: газэнергетикаКабинет министров
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