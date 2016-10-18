У Кремлі підтвердили участь Путіна в нормандській зустрічі

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна підтвердив його участь у зустрічі в нормандському форматі 19 жовтня в Берліні.

Про це він заявив журналістам, повідомляють "РИА Новости".

"Президент завтра вирушить до Берліна, де буде вечірня, така навіть не одноденна, а вечірня робоча поїздка, де він проведе переговори з (канцлером ФРН Ангелою) Меркель, (президентом Франції Франсуа) Олландом, (президентом України Петром) Порошенко", – сказав він.

Він додав, що пророблена робота на рівні помічників голів держав за вечір понеділка і ранок вівторка дозволила вийти на таку зустріч.

Як відомо, про погоджене рішення провести в середу "нормандську зустріч" у вівторок повідомила прес-служба президента Петра Порошенка.

Також відомо, що до цього Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд проведуть зустріч без Путіна.