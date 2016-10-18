Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Берліна Порошенко зустрінеться з Меркель і Олландом без Путіна

Вівторок, 18 жовтня 2016, 11:54

Перед запланованою в Берліні зустріччю в нормандському форматі президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Франції і канцлером Німеччини без президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив Порошенко журналістам в Осло, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде саміт у нормандському форматі в Берліні. Але до нього у нас буде тристороння зустріч з канцлером Німеччини і президентом Франції, де ми скоординуємо наші позиції напередодні зустрічі", - сказав президент України.

Відповідаючи на запитання щодо очікувань від зустрічі в нормандському форматі, президент України сказав: "Я оптимістичний щодо координації з Європейським Союзом. На жаль, ніхто не знає, що в голові у президента РФ Володимира Путіна".

Раніше прес-служба Порошенка повідомила, що під час телефонної розмови Порошенко, Меркель і Олланд домовилися провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у нормандському форматі для спонукання Росії виконати Мінські домовленості в частині безпеки.

Проте з повідомлення не можна зрозуміти, чи буде присутнім на цій зустрічі президент РФ Володимир Путін.

Теми: ПорошенкоПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: