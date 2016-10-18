За добу в зоні АТО 3 бійців отримали поранення, 4 – контузію
Вівторок, 18 жовтня 2016, 12:36
Доба в зоні проведення антитерористичної минула без втрат.
Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українського війська немає, троє бійців отримали поранення і четверо – контузію", – сказав він.
За словами полковника, ситуація на луганському напрямку дещо покращилася, а на маріупольскому – є незмінно складною.
Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали в Авдіївці та Водяному внаслідок ворожих обстрілів.
Валентина Романенко, УП