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За добу в зоні АТО 3 бійців отримали поранення, 4 – контузію

Вівторок, 18 жовтня 2016, 12:36

Доба в зоні проведення антитерористичної минула без втрат.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українського війська немає, троє бійців отримали поранення і четверо – контузію", – сказав він.

За словами полковника, ситуація на луганському напрямку дещо покращилася, а на маріупольскому – є незмінно складною.

Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали в Авдіївці та Водяному внаслідок ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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