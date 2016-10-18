За добу в зоні АТО 3 бійців отримали поранення, 4 – контузію

Доба в зоні проведення антитерористичної минула без втрат.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українського війська немає, троє бійців отримали поранення і четверо – контузію", – сказав він.

За словами полковника, ситуація на луганському напрямку дещо покращилася, а на маріупольскому – є незмінно складною.

Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали в Авдіївці та Водяному внаслідок ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП