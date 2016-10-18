За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены, 4 контужены – штаб

Сутки в зоне проведения антитеррористической прошли без потерь.



Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинской армии нет, трое бойцов получили ранения и четверо – контузию", – сказал он.

По словам полковника, ситуация на луганском направлении несколько улучшилась, а на мариупольском остается неизменно сложной.



Лысенко уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в Авдеевке и Водяном в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП