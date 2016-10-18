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За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены, 4 контужены – штаб

Вторник, 18 октября 2016, 12:36

Сутки в зоне проведения антитеррористической прошли без потерь.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинской армии нет, трое бойцов получили ранения и четверо – контузию", – сказал он.

По словам полковника, ситуация на луганском направлении несколько улучшилась, а на мариупольском остается неизменно сложной.

Лысенко уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в Авдеевке и Водяном в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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