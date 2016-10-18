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Екс-менеджер "Епіцентру" знову кнопкодавив за БПП у Раді

Вівторок, 18 жовтня 2016, 12:38

18 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Шинькович порушив вимогу про одноосібне голосування у Верховній Раді.

Це сталося під час голосування за законопроект №2345а про внесення змін до статті 3 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їхніх сімей), повідомляє рух "Чесно".

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що крім голосу з місця депутата Шиньковича також надійшов голос із порожнього місця ліворуч від нього.

 

Шинькович – кнопкодав

Фото "Чесно"
 

Це не перший факт порушення процедури особистого голосування Шиньковичем – екс-менеджера "Епіцентру" вже ловили на "кнопкодавстві".

Теми: кнопкодавствоВерховна РадаБПП
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