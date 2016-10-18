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Экс-менеджер "Эпицентра" снова кнопкодавил за БПП в Раде

Вторник, 18 октября 2016, 12:38

18 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Шинькович нарушил требование о единоличном голосовании в Верховной Раде.

Это произошло во время голосования за законопроект №2345а о внесении изменений в статью 3 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из военной службы, и некоторых других лиц" (о дополнении перечня лиц, имеющих право на пенсии наравне с военнослужащими срочной службы и членами их семей), сообщает движение "Честно".

На табло поименного голосования системы "Рада" видно, что кроме голоса с места депутата Шиньковича также поступил голос с пустого места слева от него.

 

Шинькович – кнопкодав

Фото "Честно"
 

Это не первый факт нарушения процедуры личного голосования Шиньковичем – экс-менеджера "Эпицентра" уже ловили на "кнопкодавстве".

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Темы: кнопкодавствоВерховная РадаБПП
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