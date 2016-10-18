Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише 6 нардепів подали е-декларації

Вівторок, 18 жовтня 2016, 12:47

Станом на 18 жовтня лише шість народних депутатів подали електронні декларації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Національної агенції з запобігання корупції Руслан Радецький.

За його словами, це зробили депутати від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк, Андрій Река та Ігор Васюник, від "Самопомочі" Єгор Соболєв, від "Батьківщини" – Юрій Одарченко і позафракційний Остап Єднак.

Крім того, за його словами, станом на 17 жовтня до Єдиного державного реєстру декларацій чиновників подано 10 212 щорічних декларацій за 2015 рік.

Також 320 повідомлень подано про зміни в майновому стані суб’єкта декларування, 1084 – декларацій перед звільненням, (117 декларацій після звільнення, 104 декларації кандидата на посаду).

Українська правда

Теми: декларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: