Лише 6 нардепів подали е-декларації

Станом на 18 жовтня лише шість народних депутатів подали електронні декларації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Національної агенції з запобігання корупції Руслан Радецький.

За його словами, це зробили депутати від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк, Андрій Река та Ігор Васюник, від "Самопомочі" Єгор Соболєв, від "Батьківщини" – Юрій Одарченко і позафракційний Остап Єднак.

Крім того, за його словами, станом на 17 жовтня до Єдиного державного реєстру декларацій чиновників подано 10 212 щорічних декларацій за 2015 рік.

Також 320 повідомлень подано про зміни в майновому стані суб’єкта декларування, 1084 – декларацій перед звільненням, (117 декларацій після звільнення, 104 декларації кандидата на посаду).

Українська правда