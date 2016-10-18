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Только 6 нардепов подали е-декларации

Вторник, 18 октября 2016, 12:47

По состоянию на 18 октября только шесть народных депутатов подали электронные декларации.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.

По его словам, это сделали депутаты от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, Андрей Река и Игорь Васюник, от "Самопомичи" Егор Соболев, от "Батькивщины" – Юрий Одарченко и внефракционный Остап Еднак.

Кроме того он добавил, что по состоянию на 17 октября в Единый государственный реестр деклараций чиновников подано 10 212 ежегодных деклараций за 2015 год.

Также 320 сообщений подано об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования, 1084 – деклараций перед увольнением, (117 деклараций после увольнения, 104 декларации кандидата на должность).

Украинская правда

Темы: декларации
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