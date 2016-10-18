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Пєсков заявив, що підтримка "Мотороли" – не офіційна політика Кремля

Вівторок, 18 жовтня 2016, 13:05

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання підтримки одного з лідерів донецьких бойовиків Арсенія Павлова ("Мотороли") не носить офіційний характер.

Про це він сказав журналістам у вівторок, відповідаючи на питання, чи є "прославлення" в суспільстві фігури "Мотороли" позицією Росії, і чи будуть йому присвоєно державні нагороди, повідомляє "Інтерфакс".

"Є громадська думка. Громадська думка чуйно реагує на ті чи інші події, на роль тих чи інших людей. Це не є офіційною позицією, це не є відображенням офіційної лінії. Це атрибут вільного плюралістичного суспільства, якому хтось або імпонує, чи ні. Щось або хтось", – сказав він.

"В даному випадку це така солідарність з жителями Донбасу, які піддалися таким провокаційним діям, звичайно, цілком зрозуміла з точки зору російської громадської думки", – додав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи буде Росія підтримувати або заспокоювати керівництво донецьких бойовиків, яке назвало вбивство "Мотороли" оголошенням війни з боку Києва, Пєсков заявив, що вплив Росії на бойовиків "не безмежний".

"Росія має вплив на представників Донбасу, але цей вплив не безмежний", – сказав він.

Як відомо, "Моторола" був убитий увечері 16 жовтня в ліфті донецького будинку, де він жив. Після цього лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що це є оголошенням війни з боку влади України і пригрозив вбивати українських силовиків в мирних містах України.

Теми: РосіяАТОДонецьк
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