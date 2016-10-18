Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Троян: спирт, від якого померли десятки людей, завезли з Росії

Вівторок, 18 жовтня 2016, 14:23

Спирт, на основі якого були виготовлені отруєні алкогольні напої, що вбили десятки людей в Україні, був завезений з Росії.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

"Затримано 5 основних фігурантів. Схема проста: чоловік завіз через Сєвєродонецьк 5100 літрів російського метилового неочищеного спирту. Потім з нього зробили горілку та коньяк, продавали у кількох районах, отруїлося кілька сотень людей, кілька весіль стали трагедіями. Страшна історія..." – сказав він.

За словами Трояна, злочинець і всі, хто брав участь у схемі, знали, що завозять.

"Просто думав, що, якщо нормально розвести і через марлю прогнати, обійдеться. Дурний чоловік убив сотню людей. Каже, "багато хто так робив, а чого я не можу?" Він ще "Новою поштою" відправляв свій сурогат по Україні, ми і у Житомирській області весілля врятували – 100 літрів купило весілля!" – сказав він.

Троян висловив сподівання, що наразі весь спирт вже вилучений.

"І профілактично спрацювали – попереджали, показували, як виглядає пляшка. Слідство триває", – сказав він.

Як відомо, протягом останньої доби від цього алкоголю померли ще п'ять людей. Загалом кількість померлих сягнула 63 осіб.

Українська правда

Теми: криміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
кримінал
На Львівщині працівника готелю звинуватили у смерті собаки і цуценяти
У Києві суд дав 15 років тюрми матері та співмешканцю, які змушували дітей зніматись у порно
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: