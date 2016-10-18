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Троян: спирт, от которого умерли десятки людей, завезли из России

Вторник, 18 октября 2016, 14:23

Спирт, на основе которого были изготовлены отравленные алкогольные напитки, убившие десятки людей в Украине, был завезен из России.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Задержаны 5 основных фигурантов. Схема проста: человек завез через Северодонецк 5100 литров российского неочищенного метилового спирта. Потом из него сделали водку и коньяк продавали в нескольких районах, отравилось несколько сотен человек, несколько свадеб стали трагедиями. Страшная история..." – сказал он.

По словам Трояна, преступник и все, кто участвовал в схеме, знали, что завозят.

"Просто думал, что, если нормально развести и через марлю прогнать, обойдется. Глупый человек убил сотню людей. Говорит, "много кто так делал, а чего я не могу?" Он еще "Новой почтой" отправлял свой суррогат по Украине, мы и в Житомирской области свадьбу спасли – 100 литров купила свадьба!" – сказал он.

Троян выразил надежду, что сейчас весь спирт уже изъят.

"И профилактически сработали – предупреждали, показывали, как выглядит бутылка. Следствие продолжается", – сказал он.

Как известно, в течение последних суток от этого алкоголя умерли еще пять человек. В целом количество умерших достигло 63 человек.

Украинская правда

Темы: криминалполиция
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