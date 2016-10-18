Журналістку в аеропорту чекали з СБУ. Шукали телефон і флешку?
Журналістка Світлана Крюкова заявляє, що Служба безпеки України виявляє до неї підвищений інтерес, в аеропорту в неї шукали носії інформації.
Заступник головного редактора видання "Страна" описала епізод, який стався пізно вночі на 18 жовтня, на Facebook, а потім прокоментувала "Українській правді".
"Учора я повернулася з поїздки до Іспанії й Нідерландів, де провела низку зустрічей із людьми, які володіють важливою інформацією, яка лягає доказовою базою в суть мого розслідування", – повідомила Крюкова.
За словами журналістки, при посадці на літак в Іспанії їй подзвонив "інсайдер з українського СБУ" і попередив, що при виході з аеропорту "Бориспіль" зранку на неї чекатиме "цілий десант його колег" зі "спеціального департаменту", про який багато пишуть ЗМІ.
Джерело повідомило Крюковій, що СБУшники перевірятимуть її речі "у пошуках телефону й флешки, на якій мала бути інформація".
"Зізнаюся, такий телефон існує в природі. І мета моєї поїздки частково полягала в тому, щоб віддати вміст на незалежну експертизу. У Європі. Бо я не довіряю своєму джерелу й завжди перевіряю ще раз такі речі", – написала Крюкова.
Після попередження вона вирішила перестрахуватися. Двоє українських депутатів погодилися провести журналістку до виходу з аеропорту, – і там за спинами у прикордонників сиділи співробітники СБУ.
"Прикордонники перевірили мої речі. Мені довелося вивалити вміст і все їм показати. Пропустили через скан. Шукали телефон і флешку. Запитую: у чому питання? Вибіркова перевірка. Без пояснень", – написала Крюкова.
"Уже трохи згодом один із прикордонників мовчки вказав пальцем на групу людей у чорному й знизив плечима, мовляв, приїхали тут, командують", – додала вона.
Крюкова зазначила, що її друзів, які вилетіли рейсом раніше, "обшманали" повністю – "усе намагалися на якомусь сканері вивчити вміст їхніх гаджетів".
У коментарі "Українській правді" вона уточнила, що ці друзі – не журналісти, просто вони їхали разом.
Крюкова каже, що свідками її огляду в українському аеропорту стали депутати Андрій Лозоввий, який повертався з ПАРЄ, та Ігор Мосійчук, який зустрічав Лозового.
Журналістка з міркувань безпеки не стала називати тему й фігурантів свого розслідування. Вона лише розповіла, що зустрічалася з людьми, які "донедавна були близькі" до Петра Порошенка, – і вони показали інформацію щодо її теми.
Крюкова також наголосила, що прикордонники не змогли пояснити, чому саме її торкнулася ретельна перевірка в аеропорту.
Олена Рощенко, УП