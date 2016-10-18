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Журналістку в аеропорту чекали з СБУ. Шукали телефон і флешку?

Вівторок, 18 жовтня 2016, 14:25

Журналістка Світлана Крюкова заявляє, що Служба безпеки України виявляє до неї підвищений інтерес, в аеропорту в неї шукали носії інформації.

Заступник головного редактора видання "Страна" описала епізод, який стався пізно вночі на 18 жовтня, на Facebook, а потім прокоментувала "Українській правді".

"Учора я повернулася з поїздки до Іспанії й Нідерландів, де провела низку зустрічей із людьми, які володіють важливою інформацією, яка лягає доказовою базою в суть мого розслідування", – повідомила Крюкова.

За словами журналістки, при посадці на літак в Іспанії їй подзвонив "інсайдер з українського СБУ" і попередив, що при виході з аеропорту "Бориспіль" зранку на неї чекатиме "цілий десант його колег" зі "спеціального департаменту", про який багато пишуть ЗМІ.

Джерело повідомило Крюковій, що СБУшники перевірятимуть її речі "у пошуках телефону й флешки, на якій мала бути інформація".

"Зізнаюся, такий телефон існує в природі. І мета моєї поїздки частково полягала в тому, щоб віддати вміст на незалежну експертизу. У Європі. Бо я не довіряю своєму джерелу й завжди перевіряю ще раз такі речі", – написала Крюкова.

Після попередження вона вирішила перестрахуватися. Двоє українських депутатів погодилися провести журналістку до виходу з аеропорту, – і там за спинами у прикордонників сиділи співробітники СБУ.

"Прикордонники перевірили мої речі. Мені довелося вивалити вміст і все їм показати. Пропустили через скан. Шукали телефон і флешку. Запитую: у чому питання? Вибіркова перевірка. Без пояснень", – написала Крюкова.

"Уже трохи згодом один із прикордонників мовчки вказав пальцем на групу людей у чорному й знизив плечима, мовляв, приїхали тут, командують", – додала вона.

Крюкова зазначила, що її друзів, які вилетіли рейсом раніше, "обшманали" повністю – "усе намагалися на якомусь сканері вивчити вміст їхніх гаджетів".

У коментарі "Українській правді" вона уточнила, що ці друзі – не журналісти, просто вони їхали разом.

Крюкова каже, що свідками її огляду в українському аеропорту стали депутати Андрій Лозоввий, який повертався з ПАРЄ, та Ігор Мосійчук, який зустрічав Лозового.

Журналістка з міркувань безпеки не стала називати тему й фігурантів свого розслідування. Вона лише розповіла, що зустрічалася з людьми, які "донедавна були близькі" до Петра Порошенка, – і вони показали інформацію щодо її теми.

Крюкова також наголосила, що прикордонники не змогли пояснити, чому саме її торкнулася ретельна перевірка в аеропорту.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІСБУПорошенко
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