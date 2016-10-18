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Журналистку в аэропорту поджидали из СБУ. Искали телефон и флэшку?

Вторник, 18 октября 2016, 14:25

Журналистка Светлана Крюкова заявляет, что Служба безопасности Украины проявляет к ней повышенный интерес, в аэропорту у нее искали носители информации.

Заместитель главного редактора издания "Страна" описала эпизод, который произошел поздно ночью на 18 октября, на Facebook, а потом прокомментировала "Украинской правде".

"Вчера я вернулась из поездки в Испанию и Нидерланды, где провела ряд встреч с людьми, обладающими важной информацией, которая ложится доказательной базой в суть моего расследования", – сообщила Крюкова.

По словам журналистки, при посадке на самолет в Испании ей позвонил "инсайдер из украинского СБУ" и предупредил, что при выходе из аэропорта "Борисполь" с утра ее будет ждать "целый десант его коллег" из "специального департамента", о котором много пишут СМИ.

Источник сообщил Крюковой, что СБУшники будут проверять ее вещи "в поисках телефона и флэшки, на котором должна была быть информация".

"Признаюсь, такой телефон существует в природе. И цель моей поездки частично заключалась в том, чтобы отдать содержимое на независимую экспертизу. В Европе. Потому что я не доверяю своему источнику и всегда перепроверяю такие вещи", – написала Крюкова.

После предупреждения она решила перестраховаться. Двое украинских депутатов согласились провести журналистку до выхода из аэропорта, – и там за спинами у пограничников сидели сотрудники СБУ.

"Пограничники проверили мои вещи. Мне пришлось вывалить содержимое и все им показать. Пропустили через скан. Искали телефон и флэшку. Спрашиваю: в чем вопрос? Избирательная проверка. Без объяснений", – написала Крюкова.

"Уже чуть позже один из пограничников молча указал пальцем на группу людей в черном и пожал плечами, мол, приехали тут, командуют", – добавила она.

Крюкова отметила, что ее друзей, которые вылетели рейсом раньше, "обшманали" полностью – "все пытались на каком-то сканере изучить содержание их гаджетов".

В комментарии "Украинской правде" она уточнила, что эти друзья – не журналисты, просто они ехали вместе.

Крюкова говорит, что свидетелями ее досмотра в украинском аэропорту стали депутаты Андрей Лозовой, возвращавшийся из ПАСЕ, и Игорь Мосийчук, встречавший Лозового.

Журналистка из соображений безопасности не стала называть тему и фигурантов своего расследования. Она лишь рассказала, что встречалась с людьми, которые" до недавнего времени были близки" к Петру Порошенко, – и они показали информацию по ее теме.

Крюкова также подчеркнула, что пограничники не смогли объяснить, почему именно ее коснулась тщательная проверка в аэропорту.

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИСБУПорошенко
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