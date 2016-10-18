Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала керуючого нічним клубом за "підглядання"

Вівторок, 18 жовтня 2016, 15:36

Служба безпеки затримала керуючого нічним клубом, який займався незаконним прослуховуванням та відеоспостереженням, у Генічеську на Херсонщині.

Про це інформує у вівторок прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисник обладнав декілька номерів одного з готелів міста спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Мініатюрні відеокамери, вмонтовані у корпуси телевізорів, передавали якісне кольорове зображення та звук високої якості на сервер, розташований у нічному клубі неподалік готелю.

Інформацію приватного характеру він збирав для тиску на підприємців.

Як встановили оперативники спецслужби, організатором незаконного відеоспостереження був керівник нічного клубу.

Під час обшуків у приміщенні готелю, розважального закладу та за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили відеокамери, виготовлені у вигляді брелоків та флешок; комп’ютерну техніку з відеоінформацією про клієнтів готелю; засоби прослуховування, вмонтовані у телевізори; SD-карти, флешки, ноутбуки. Також у робочому кабінеті затриманого виявлено бойову гранату РГД-5.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру.

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
Спецпризначенці СБУ показали знищення техніки, складів та десятків окупантів
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: