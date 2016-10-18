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СБУ задержала управляющего ночным клубом за "подглядывание"

Вторник, 18 октября 2016, 15:36

Служба безопасности задержала управляющего ночным клубом, который занимался незаконным прослушиванием и видеонаблюдением, в Геническе на Херсонщине.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник оборудовал несколько номеров одного из отелей города специальными техническими средствами негласного получения информации. Миниатюрные видеокамеры, встроенные в корпуса телевизоров, передавали качественное цветное изображение и звук высокого качества на сервер, расположенный в ночном клубе близ гостиницы.

Информацию частного характера он собирал для давления на предпринимателей.

Как установили оперативники спецслужбы, организатором незаконного видеонаблюдения был руководитель ночного клуба.

Во время обысков в помещении гостиницы, развлекательного заведения и по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли видеокамеры, изготовленные в виде брелоков и флешек; компьютерную технику с видеоинформацией о клиентах отеля; средства прослушивания, встроенные в телевизоры; SD-карты, флешки, ноутбуки. Также в рабочем кабинете задержанного обнаружена боевая граната РГД-5.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении.

Темы: СБУ
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