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ГПУ: екс-голова Вищого госпсуду три роки займався "ручним судилищем"

Вівторок, 18 жовтня 2016, 15:48
ГПУ: екс-голова Вищого госпсуду три роки займався ручним судилищем

Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім Голові та заступнику Вищого господарського суду України а нині суддям цього суду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Йдеться про суддів Артура Ємельянову та Віктора Татькова, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

"Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій", - сказано у повідомленні.

Як відомо, Верховна Рада звільнила Татькова  з посади голови Вищого госпсуду за законом про люстрацію 29 вересня. 

У своїй декларації за 2013 рік Ємельянов, який за часів Януковича був у керівництві Вищого госпсуду, задекларував дві земельні ділянки, два житлових будинки і 8 квартир. Утім, колеги по суддівському корпусу не побачили у декларації Артура Ємельянова невідповідності рівню його доходів.

Українська правда

Теми: Генпрокуратурасудкримінал
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