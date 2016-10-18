ГПУ: екс-голова Вищого госпсуду три роки займався "ручним судилищем"
Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім Голові та заступнику Вищого господарського суду України а нині суддям цього суду.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
Йдеться про суддів Артура Ємельянову та Віктора Татькова, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.
"Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій", - сказано у повідомленні.
Як відомо, Верховна Рада звільнила Татькова з посади голови Вищого госпсуду за законом про люстрацію 29 вересня.
У своїй декларації за 2013 рік Ємельянов, який за часів Януковича був у керівництві Вищого госпсуду, задекларував дві земельні ділянки, два житлових будинки і 8 квартир. Утім, колеги по суддівському корпусу не побачили у декларації Артура Ємельянова невідповідності рівню його доходів.
Українська правда