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Фінкомітет рекомендував Порошенкові ініціювати звільнення Гонтаревої

Вівторок, 18 жовтня 2016, 16:41
Фінкомітет рекомендував Порошенкові ініціювати звільнення Гонтаревої
hubs.ua

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендує президенту Петру Порошенкові подати в парламент проект постанови про звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника прес-служби голови комітету, депутата від Радикальної партії Ляшка Сергія Рибалки.

"Було рекомендовано президентові внести подання про звільнення Гонтаревої", – сказав він.

Як відомо,депутат Сергій Тарута раніше заявив про намір групи депутатів зареєструвати проекти постанови про звільнення Гонтаревої та створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності НБУ.

Раніше у вівторок Тарута повідомив, що Гонтареву чекають на засіданні фінансового комітету у середу.

В жовтні перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні Тарута поширював збірник "Гонтарева. Загроза економічній безпеці України".

У збірнику були висунуті звинувачення у корупційній діяльності, розвал банківської системи і створення загрози економічній безпеці України.

Також з різкою критикою Гонтаревої виступає фракція "Батьківщина" і Радикальна партія.

Порошенко раніше неодноразово виступав з високими оцінками роботи Гонтаревої.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваПорошенкоНБУ
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