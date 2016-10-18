Печерський суд дозволив судити представника Путіна і генерала РФ

Печерський райсуд Києва дозволив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього уповноваженого представника президента РФ у так званому "Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева та заступника головнокомандувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Турченюка.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Вказується, що таке рішення суд виніс 17 жовтня, задовольнивши прохання Генпрокуратури.

Обох підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканість України", "підбурювання до державної зради" та "ведення агресивної війни".

В повідомленні вказано, що Бєлавєнцев та Турченюк у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, "вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України".

Також вони підбурювали військовослужбовців ЗСУ до вчинення державної зради та сприяли веденню агресивної війни проти України, що призвело до тимчасової окупації території АР Крим і міста Севастополь та інших тяжких наслідків.

"Підозрюваних оголошено у розшук, слідчими-суддями надано дозвіл на їх затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.

Українська правда