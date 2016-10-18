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Печерский суд разрешил судить представителя Путина и генерала РФ

Вторник, 18 октября 2016, 18:31

Печерский райсуд Киева разрешил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего уполномоченного представителя президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева и заместителя главнокомандующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Турченюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Указывается, что такое решение суд вынес 17 октября, удовлетворив просьбу Генпрокуратуры.

Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "подстрекательство к государственной измене" и "ведение агрессивной войны".

В сообщении указано, что Белавенцев и Турченюк в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, "совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

Также они подстрекали военнослужащих ВСУ к совершению государственной измены и способствовали ведению агрессивной войны против Украины, что привело к временной оккупации территории АР Крым и города Севастополь и других тяжких последствий.

"Подозреваемых объявлен в розыск, следователями-судьями предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: ПутинсудКрым
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