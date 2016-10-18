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Нардепу НФ у відрядженні стало зле — виявили тромб

Вівторок, 18 жовтня 2016, 19:10

У депутата "Народного фронту" Андрія Левуса виявили тромб.

Про це повідомила його дружина Інна.

"Під час перебування мого чоловіка в США з робочим візитом відбулося раптове погіршення стану здоров'я, місцевими лікарями виявлено тромб. Все це пов'язано з отриманими пораненнями в 2014 р. Це в кликало тимчасове обмеження працездатності", - написала вона на Facebook.

За її словами, з депутатом наразі перебувають його друзі, стан здоров'я стабільний.

Українська правда

Теми: Народний фронтздоров'я
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