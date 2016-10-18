Нардепу НФ в командировке стало плохо - обнаружили тромб

У депутата "Народного фронта" Андрея Левуса обнаружили тромб.

Об этом сообщила его жена Инна.

"Во время пребывания моего мужа в США с рабочим визитом произошло внезапное ухудшение состояния здоровья, местными врачами выявлен тромб. Все это связано с полученными ранениями в 2014 г.. Это в звало временное ограничение трудоспособности", - написала она в Facebook.

По ее словам, с депутатом сейчас находятся его друзья, состояние здоровья стабильное.

Украинская правда