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Нардепу НФ в командировке стало плохо - обнаружили тромб

Вторник, 18 октября 2016, 19:10

У депутата "Народного фронта" Андрея Левуса обнаружили тромб.

Об этом сообщила его жена Инна.

"Во время пребывания моего мужа в США с рабочим визитом произошло внезапное ухудшение состояния здоровья, местными врачами выявлен тромб. Все это связано с полученными ранениями в 2014 г.. Это в звало временное ограничение трудоспособности", - написала она в Facebook.

По ее словам, с депутатом сейчас находятся его друзья, состояние здоровья стабильное.

Украинская правда

Темы: Народный фронтздоровье
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