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Клімкін: Саміт у Берліні стане для РФ тестом на спроможність виконувати Мінськ

Вівторок, 18 жовтня 2016, 20:54

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" у Берліні стане тестом для Росії на спроможність виконувати Мінські домовленості.

Про це у своєму Твіттері написав глава МЗС України Павло Клімкін.

"Завтрашня зустріч в Берліні напередодні засідання Європейської Ради - справжній тест для Росії  на спроможність виконувати Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланда та канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про зустріч у Берліні 19 жовтня.

Крім того, участь у "нормандській" зустрічі у Берліні візьме також російський президент Володимир Путін.

При цьому українська сторона не очікує значного прориву під час запланованих у Берліні переговорів лідерів країн "нормандської четвірки".

Європейська правда

Теми: КлімкінРосіяМінські угоди
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