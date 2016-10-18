Клімкін: Саміт у Берліні стане для РФ тестом на спроможність виконувати Мінськ

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" у Берліні стане тестом для Росії на спроможність виконувати Мінські домовленості.

Про це у своєму Твіттері написав глава МЗС України Павло Клімкін.

"Завтрашня зустріч в Берліні напередодні засідання Європейської Ради - справжній тест для Росії на спроможність виконувати Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланда та канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про зустріч у Берліні 19 жовтня.

Крім того, участь у "нормандській" зустрічі у Берліні візьме також російський президент Володимир Путін.

При цьому українська сторона не очікує значного прориву під час запланованих у Берліні переговорів лідерів країн "нормандської четвірки".

Європейська правда