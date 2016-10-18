Світовий банк надав гарантії "Нафтогазу" на 500 мільйонів

Правління Світового банку прийняло рішення про надання гарантії "Нафтогазу" на кредит розміром 500 млн доларів на закупівлю газу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Вітаю сьогоднішнє рішення правління Світового Банку надати гарантії "Нафтогазу" на кредит розміром 500 млн доларів на закупівлю газу", - написав очільник міністерства.

За його словами, це дозволить спокійно пройти опалювальний сезон.

"Разом із колегами із "Нафтогазу" кілька місяців працювали над цим проектом. Також активно обговорювали це питання з керівництвом Світового Банку під час мого візиту до Вашингтону на минулому тижні. Тепер українські домівки будуть повністю забезпечені теплом взимку", - підсумував Данилюк.

Раніше директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен підтверджувала, що Світовий банк ухвалить рішення про гарантії в 500 млн доларів "в найближчому майбутньому".

Україна почала переговори зі Світовим банком про надання нашій країні кредитних ресурсів для закупівлі газу навесні поточного року.

До літа основний етап переговорів було завершено, однак рішення про виділення гарантій було прив'язане до результативності роботи Києва з Міжнародним валютним фондом.

Економічна правда