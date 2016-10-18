Всемирный банк предоставил гарантии "Нафтогазу" на 500 миллионов

Правление Всемирного банка приняло решение о предоставлении гарантии "Нафтогазу" на кредит размером 500 млн долларов на закупку газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

"Поздравляю сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии "Нафтогазу" на кредит размером 500 млн долларов на закупку газа", - написал глава министерства.

По его словам, это позволит спокойно пройти отопительный сезон.

"Вместе с коллегами из "Нафтогаза" несколько месяцев работали над этим проектом. Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Теперь украинские дома будут полностью обеспечены теплом зимой", - подитожил Данилюк.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подтверждала, что Всемирный банк примет решение о гарантиях в 500 млн долларов "в ближайшем будущем".

Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.

К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

Экономическая правда