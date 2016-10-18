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МЗС Франції: Мета зустрічі в Берліні - змусити Україну просунутися у питанні "статусу Донбасу"

Вівторок, 18 жовтня 2016, 21:47

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що метою саміту в "нормандському форматі" в Берліні буде домогтися від України просування зі "статусом Донбасу" і законом про вибори на його окупованій частині.

За його словами, учасники саміту будуть вимагати від України "детальних зобов’язань щодо "статусу Донбасу" і календаря" проведення таких виборів, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, сказав Еро, і від України, і від Росії будуть домагатися поступу в розведенні сил сторін і "засвідчити щирість" у цьому.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, яка так само коментувала майбутній саміт, заявила, що на ньому буде йтися про "підбиття підсумків, просто безжалісне, щодо того, де ми зараз перебуваємо" у виконанні мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

При цьому канцлер наголосила: "Звичайно, від завтрашньої зустрічі не варто чекати ні на яке диво. Але переговори завжди важливі, навіть коли ми дуже різко обмінюємося думками".

Раніше у вівторок усі чотири країни "нормандського формату" – Україна, Німеччина, Франція і Росія – підтвердили, що їхні керівники проведуть увечері 19 жовтня саміт у Берліні, присвячений у першу чергу врегулюванню на окупованій частині Донбасу.

При цьому президент України Петро Порошенко вже теж заявляв, що українська сторона не очікує від цих переговорів значного прориву.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що саміт у "нормандському форматі" буде можливий тільки в разі, якщо на ньому буде перспектива "закріпити домовленості", яких можуть досягти помічники чотирьох лідерів.

Москва заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів мінських угод, таких, як місцевих виборів на цій території і "амністії" бойовиків, іще до вирішення безпекових і гуманітарних питань.

Київ натомість наголошує, що ще до саміту має бути створена "дорожня карта", що чітко визначила б порядок виконання Росією її зобов’язань за мінськими домовленостями про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Наприкінці минулого тижня заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що керівники Франції та Німеччини погодилися на ідею створити "дорожню карту" виконання мінських угод, яка передбачала б чітку послідовність безпекових кроків для припинення бойових дій на Донбасі.

Теми: ФранціяДонбас
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