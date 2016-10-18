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МИД Франции: Цель встречи в Берлине - заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса"

Вторник, 18 октября 2016, 21:47

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что целью саммита в "нормандском формате" в Берлине будет добиться от Украины продвижения со "статусом Донбасса" и законом о выборах на его оккупированной части.

По его словам, участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств по "статусу Донбасса" и календарю" проведения таких выборов, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, сказал Эро, и от Украины, и от России будут добиваться прогресса в разведении сил сторон и "засвидетельствовании искренности" в этом.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая также комментировала предстоящий саммит, заявила, что на нем будет говориться о "подведении итогов, просто безжалостном в отношении того, где мы сейчас находимся" в исполнении минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса.

При этом канцлер подчеркнула: "Конечно, от завтрашней встречи не стоит ждать никакого чуда. Но переговоры всегда важны, даже когда мы очень резко обмениваемся мнениями".

Ранее во вторник все четыре страны "нормандского формата" - Украина, Германия, Франция и Россия - подтвердили, что их руководители проведут вечером 19 октября саммит в Берлине, посвященный в первую очередь урегулированию на оккупированной части Донбасса.

При этом президент Украины Петр Порошенко уже тоже заявлял, что украинская сторона не ожидает от этих переговоров значительного прорыва.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что саммит в "нормандском формате" будет возможен только в случае, если на нем будет перспектива "закрепить договоренности", которых могут достичь помощники четырех лидеров.

Москва заявляет, что требует от Украины быстрого прогресса по политическим аспектам минских соглашений, таких, как местные выборы на этой территории и "амнистии" боевиков, еще до решения безопасности и гуманитарных вопросов.

Киев взамен отмечает, что еще до саммита должна быть создана "дорожная карта", которая четко определила бы порядок выполнения Россией своих обязательств по минским договоренностям об урегулировании на оккупированной части Донбасса.

В конце прошлой недели заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что руководители Франции и Германии согласились на идею создать "дорожную карту" выполнения минских соглашений, которая предусматривала бы четкую последовательность безопасности шагов для прекращения боевых действий на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияДонбасс
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