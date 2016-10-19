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Влада Еквадору відключила Ассанжу інтернет

Середа, 19 жовтня 2016, 04:54

Після публікації на сайті Wikileaks матеріалів Хілларі Клінтон, засновника організації Джуліана Ассанжа, який переховується в посольстві Еквадору в Лондоні, тимчасово позбавили виходу в Мережу.

Про це повідомило МЗС країни, пише DW.com.

Напередодні Wikileaks повідомила, що інтернет-з'єднання Ассанжа було перервано Еквадором 15 жовтня незабаром після публікації промов кандидата на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

"Уряд Еквадору дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн, - йдеться в заяві МЗС. - Воно не втручається у виборчі процеси в інших країнах і не підтримує жодного з кандидатів".

У заяві особливо підкреслюється, що дане рішення не було прийнято під тиском ззовні.

"Зовнішня політика Еквадору відповідає виключно суверенними інтересам", - заявили в МЗС.

За даними Wikileaks, держсекретар США Джон Керрі домагався від уряду Еквадору запобігання публікації Ассанжем листування Клінтон. За інформацією порталу, зустріч Керрі з президентом Еквадору відбулася 26 вересня у кулуарах переговорів про підписання мирної угоди між владою Колумбії і повстанцями. Прес-секретар держдепартаменту Джон Кірбі спростував повідомлення про тиск на владу Еквадору.

Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. Він побоюється, що Стокгольм, в свою чергу, передасть його США, де засновнику Wikileaks загрожує багаторічне ув'язнення за звинуваченням в шпигунстві через публікацію викривальних і секретних матеріалів на своєму сайті.

Теми: Велика Британія
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