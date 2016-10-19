Власти Эквадора отключили Ассанжу интернет

После публикации на сайте Wikileaks материалов Хиллари Клинтон, основателя организации Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне, временно лишили выхода в Сеть.

Об этом сообщил МИД страны, пишет DW.com.

Накануне Wikileaks сообщила, что интернет-соединение Ассанжа было прервано Эквадором 15 октября вскоре после публикации речей кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Правительство Эквадора придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, - говорится в заявлении МИД. - Оно не вмешивается в избирательные процессы в других странах и не поддерживает никого из кандидатов".

В заявлении особо подчеркивается, что данное решение не было принято под давлением извне.

"Внешняя политика Эквадора отвечает исключительно суверенным интересам", - заявили в МИД.

По данным Wikileaks, госсекретарь США Джон Керри добивался от правительства Эквадора предотвращения публикации Ассанжем переписки Клинтон. По информации портала, встреча Керри с президентом Эквадора произошла 26 сентября в кулуарах переговоров о подписании мирного соглашения между властями Колумбии и повстанцами. Пресс-секретарь госдепартамента Джон Кирби опроверг сообщение о давлении на власти Эквадора.

Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Он опасается, что Стокгольм, в свою очередь, передаст его США, где основателю Wikileaks грозит многолетнее заключение по обвинению в шпионаже из-за публикации разоблачительных и секретных материалов на своем сайте.