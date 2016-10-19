Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Напередодні саміту у Берліні бойовики здійснили 57 обстрілів

Середа, 19 жовтня 2016, 08:00

Напередодні зустрічі "нормандської четвірки"  у Берліні російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, у тому числі з важкої артилерії калібру 152 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 44 провокації проти сил АТО. Бойовики вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї по укріпленнях Збройних Сил України поблизу Талаківки, Павлополя, Гранітного, Красногорівки та Мар’їнки, а по Водяному, Лебединському та Широкиному вкотре було застосовано вогонь ствольної артилерії калібрів 122 мм та 152 мм, мінометів калібрів 82 мм та 120 мм.

На Луганському напрямку з боку ворога відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкривав вогонь в районах Попасної та Оріхового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці і Кримському підрозділи Збройних Сил України було обстріляно з мінометів 120 калібру.

На Донецькому напрямку відбулось 3 обстріли сил АТО. Зокрема, у Авдіївці противник вів вогонь з гранатометів, а у Верхньоторецькому – з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82мм.

Як повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян,18 жовтня ввечері бойовики здійснили два мінометні обстріли КПВВ "Гнутове".

Теми: АТОДонбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: