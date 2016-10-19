Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Накануне саммита в Берлине боевики совершили 57 обстрелов

Среда, 19 октября 2016, 08:00

Накануне встречи "нормандской четверки" в Берлине российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 44 провокации против сил АТО. Боевики вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям Вооруженных Сил Украины вблизи Талаковки, Павлополя, Гранитного, Красногоровки и Марьинки, а по Водяному, Лебединскому и Широкиному в который раз был применен огонь ствольной артиллерии калибров 122 мм и 152 мм, минометов калибров 82 мм и 120 мм.

На Луганском направлении со стороны врага состоялось 10 случаев нарушения режима прекращения огня. По украинским позициям противник открывал огонь в районах Попасной и Орехового из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозвановке и Крымском подразделения Вооруженных Сил Украины были обстреляны из минометов 120 калибра.

На Донецком направлении состоялось 3 обстрела сил АТО. В частности, в Авдеевке противник вел огонь из гранатометов, а в Верхнеторецком - из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82мм.

Как сообщил, помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян,  18 октября вечером боевики совершили два минометных обстрела КПВВ "Гнутово".

Темы: АТОДонбассбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: