АТО: Накануне саммита в Берлине боевики совершили 57 обстрелов

Накануне встречи "нормандской четверки" в Берлине российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 44 провокации против сил АТО. Боевики вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям Вооруженных Сил Украины вблизи Талаковки, Павлополя, Гранитного, Красногоровки и Марьинки, а по Водяному, Лебединскому и Широкиному в который раз был применен огонь ствольной артиллерии калибров 122 мм и 152 мм, минометов калибров 82 мм и 120 мм.

На Луганском направлении со стороны врага состоялось 10 случаев нарушения режима прекращения огня. По украинским позициям противник открывал огонь в районах Попасной и Орехового из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозвановке и Крымском подразделения Вооруженных Сил Украины были обстреляны из минометов 120 калибра.

На Донецком направлении состоялось 3 обстрела сил АТО. В частности, в Авдеевке противник вел огонь из гранатометов, а в Верхнеторецком - из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82мм.

Как сообщил, помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, 18 октября вечером боевики совершили два минометных обстрела КПВВ "Гнутово".