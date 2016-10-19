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У Гонтаревої кажуть, що не отримували запрошення на комітет

Середа, 19 жовтня 2016, 09:32
У Гонтаревої кажуть, що не отримували запрошення на комітет

Національний банк спростував інформацію про запрошення глави регулятора Валерії Гонтаревої на засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності 19 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ в середу на своїй сторінці у Facebook.

Там наголошують, що Національний банк не отримував запрошення на участь у цьому засіданні.

Водночас в Нацбанку нагадали, що за останні 12 місяців представники НБУ 28 разів брали участь в засіданнях комітету.

"Представники Національного банку України висловлюють свою готовність й надалі брати активну участь у засіданнях комітету, щоб відповісти на всі запитання депутатів", – йдеться в коментарі.

Також прес-служба НБУ звертає увагу, що розповсюджена інформація про те, що засідання комітету 4 жовтня не відбулося з огляду на відсутність голови НБУ Валерії Гонтаревої, є спекуляцією.

"Згідно з розподілом повноважень між членами правління НБУ, взяти участь у засіданні комітету було доручено заступнику голови НБУ Якову Смолію, про що комітет офіційно було повідомлено 3 жовтня. Засідання комітету не відбулося з не залежних від НБУ причин", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 18 жовтня позафракційний нардеп Сергій Тарута заявив, що Гонтареву запросили на засідання комітету банківської діяльності на середу.

В понеділок під час погоджувальної ради Тарута та лідер фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко вимагали негайної відставки голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

НБУ 13 жовтня звернувся в Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро з проханням відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата, бізнесмена Сергія Тарути у зв'язку з розповсюдженням провокаційних матеріалів зі звинуваченнями на адресу голови НБУ Гонтаревої.

На сайті НБУ зазначено, що, зокрема, мова йде про поширення особисто Тарутою брошури під назвою "Загроза економічній безпеці" перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні, яка проводилася з 6 по 10 жовтня.

Українська правда

Теми: НБУГонтареваВерховна Рада
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