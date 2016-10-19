Для російських військових створили окремий інтернет – закритий

Збройні сили Росії завершили розгортання військового інтернету – комунікаційної системи "Закритий сегмент передачі даних".

Як пишуть "Известия", ця мережа не з'єднана з глобальним інтернетом, а всі комп'ютери, підключені до неї, захищені від підключень несертифікованих флешок і зовнішніх жорстких дисків.

Усередині мережі військові розгорнули свій електронний поштовий сервіс, яким дозволена передача секретної інформації, включаючи документи із грифом "Особливої важливості".

Як розповів виданню представник російського військового відомства, знайомий із ситуацією, частково інфраструктура військового інтернету розгорнута на орендованій інфраструктурі "Ростелекома", а місцями на власній розподіленій інфраструктурі Міноборони, яка не підключена до інтернету.

У кожній військовій частині стоять сервери, які шифрують інформацію, розбивають по декількох пакетах і передають далі. Доступ у серверні приміщення суворо обмежений.

"На даний момент формування мережі ЗСПД завершено. Останні роботи було закінчено наприкінці літа нинішнього року, після чого мережа функціонує в повному обсязі. На даний час ми плануємо її розширювати, установивши додаткові термінали у військових частинах і установах", – розповів співрозмовник видання.

Як і в глобальній мережі, у військовому інтернеті є свої сайти. Основний ресурс доступний за адресою mil.zs. На ньому створена безліч доменів третього рівня, наприклад domain.mil.zs.

Дивитися ці сайти можна через комп'ютери (працюють на мобільній системі Збройних сил РФ), які сертифіковані службою захисту державної таємниці, також відомої як Восьме управління Генштабу.

Підключення до цих комп'ютерів сторонніх несертифікованих пристроїв (флеш-накопичувачів, принтерів, сканерів і т.д.) неможливе, кожну спробу підключити куплену в магазині флешку контролює й фіксує спеціальне програмне забезпечення.

Електронна поштова служба у військовому інтернеті Росії дозволяє обмінюватися листами лише користувачам усередині мережі. Увесь документообіг військовослужбовців РФ (повідомлення, заявки, списки, звіти про зроблену роботу зі знімками тощо) проходить саме через цей сервіс.

За словами радника президента Германа Клименка, "усе, що підключене до інтернету, можна "відкрити", а отже, воно небезпечне".

У "Ростелекомі" від коментарів утрималися.