Для российских военных создали отдельный интернет – закрытый

Вооруженные силы России завершили развертывание военного интернета – коммуникационной системы "Закрытый сегмент передачи данных".

Как пишут "Известия", эта сеть не соединена с глобальным интернетом, а все компьютеры, подключенные к ней, защищены от подключений несертифицированных флешек и внешних жестких дисков.

Внутри сети военные развернули свой электронный почтовый сервис, по которому разрешена передача секретной информации, включая документы с грифом "Особой важности".

Как рассказал изданию представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией, частично инфраструктура военного интернета развернута на арендованной инфраструктуре "Ростелекома", а местами на собственной распределенной инфраструктуре Минобороны, которая не подключена к интернету.

В каждой военной части стоят серверы, которые шифруют информацию, разбивают по нескольким пакетам и передают дальше. Доступ в серверные помещения строго ограничен.

"В данный момент формирование сети ЗСПД завершено. Последние работы были закончены в конце лета нынешнего года, после чего сеть функционирует в полном объеме. В настоящее время мы планируем ее расширять, установив дополнительные терминалы в воинских частях и учреждениях", – рассказал собеседник издания.

Как и в глобальной сети, в военном интернете есть свои сайты. Основной ресурс доступен по адресу mil.zs. На нем создано множество доменов третьего уровня, например domain.mil.zs.

Смотреть эти сайты можно через компьютеры (работают на мобильной системе Вооруженных сил РФ), которые сертифицированы службой защиты государственной тайны, также известной как Восьмое управление Генштаба.

Подключение к этим компьютерам сторонних несертифицированных устройств (флеш-накопителей, принтеров, сканеров и т.д.) невозможно, каждую попытку подключить купленную в магазине флешку контролирует и фиксирует специальное программное обеспечение.

Электронная почтовая служба в военном интернете России позволяет обмениваться письмами только пользователям внутри сети. Весь документооборот военнослужащих РФ (донесения, заявки, списки, отчеты о проделанной работе с фотографиями и т.д.) проходит именно через этот сервис.

По словам советника президента Германа Клименко, "всё, что подключено к интернету, может быть "открыто", а значит, небезопасно".

В "Ростелекоме" от комментариев воздержались.