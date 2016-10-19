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Тетерук розповів про корупцію і торгівлю з ФСБ в космічній галузі України

Середа, 19 жовтня 2016, 10:28

Депутат від "Народного фронту" і представник Верховної Ради в Космічній агенції України Андрій Тетерук стверджує, що в космічній та військово-космічній галузі панує корупція.

Про це він заявив у середу, виступаючи з трибуни Ради.

Зокрема, за його словами, проект українського космічного комплексу "Циклон-4" здійснювався 14 років, коштував майже 4,5 млрд гривень і в результаті став "тонною паперу".

"Маємо ступені "Антаресу", які страхуються на неіснуючі ракетоносії майже на 50 мільйонів і ніхто не несе за це відповідальності. У нас є можливість виводити державні кошти у приватний банк "Новий" і ніхто не несе за це відповідальності", – сказав він.

Також Тетерук стверджує, що Павлоградський хімічний завод, який зобов'язаний ліквідовувати тверде паливо в процесі ядерного роззброєння, за 10 років виконав лише 47% цієї програми.

"Залишилося два роки, використано купу грошей і ніхто не несе за це відповідальності. Більше того, на цьому підприємстві в результаті фінансових перевірок виявлено порушень на майже 700 млн державних коштів", – заявив депутат.

"Ще гірше, у той час коли я зі своїми побратимами знаходився в Іловайську, директор цього підприємства проводив фінансові операції з ФСБ Росії. Нібито продавав їм щебінь. Хтось вірить у те, що ФСБ Росії купувала на цьому підприємстві щебінь? Продаж технологій!" – впевнений він.

Загалом, за словами Тетерука, Україна зазнала у цій сфері збитків майже на мільярд доларів.

"Ми маємо оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", за який Україна заплатила 25 млн гривень. Натомість ми отримали 200 кг паперу, а цей проект повинен був захищати нас від російської агресії", – додав він.

Тетерук закликав створити тимчасову слідчу комісії Ради для вивчення цього питання або провести спільне засідання комітетів з питань оборони і боротьби з корупцією.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Тетеруккосмос
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