Законопроект про нацбезпеку з'явиться в Раді до кінця тижня – Тетерук

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Понеділок, 12 лютого 2018, 04:49

Законопроект про нацбезпеку та оборону України можуть зареєструвати до кінця тижня. 

Такий прогноз у неділю в ефірі програми "Завтра"спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "112 Україна") озвучив народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки і оборони Андрій Тетерук.

"Я абсолютно впевнений, що наступного тижня він буде підписаний і направлений до парламенту, і всі народні депутати, які вболівають за стан національної безпеки і оборони, зможуть його ретельно вивчити", – заявив Тетерук.

"Це дозволить в найближчий тиждень, який ми будемо працювати в парламенті, внести його в порядок денний і проголосувати в першому читанні", – додав він.

"Ніхто не нав’язує Україні ухвалення цього законопроекту. Правда в тому, що законопроект розробляється нашими спеціалістами в тісній кооперації з західними партнерами. Цілком природньо, що такі масштабні законопроекти на рівні розробки ми погоджуємо з нашими основними союзниками: США і ЄС", – підкреслив нардеп.

Як відомо, 17 січня 2018 року РНБО підтримала законопроект "Про національну безпеку України".

Міністр оборони США Джеймс Меттіс очікує, що Верховна Рада ухвалить закон про нацбезпеку.

Теми: Верховна Рада Тетерук РНБО
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