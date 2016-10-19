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"Київенерго" запевняє, що у столиці з теплом уже 93% домівок

Середа, 19 жовтня 2016, 10:27

У Києві станом на 9 ранку 19 жовтня теплом забезпечено вже 93% осель киян, або понад 8,8 тисячі будинків.

Про це повідомляє "Київенерго" у Facebook.

За даними компанії, найбільше забезпечених опаленням – у Деснянському та Оболонському районах столиці.

 
Де в Києві тепло
Київенерго

Соціальна сфера підключена майже повністю: дитсадки і школи на 100%, лікарні – на 97%.

Водночас, деякі кияни жаліються, що в них батареї холодні – навіть якщо за документами органів місцевої влади будинок уже опалюється.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: теплокомуненергоЖКГКиїв
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