"Київенерго" запевняє, що у столиці з теплом уже 93% домівок

У Києві станом на 9 ранку 19 жовтня теплом забезпечено вже 93% осель киян, або понад 8,8 тисячі будинків.

Про це повідомляє "Київенерго" у Facebook.

За даними компанії, найбільше забезпечених опаленням – у Деснянському та Оболонському районах столиці.

Де в Києві тепло Київенерго

Соціальна сфера підключена майже повністю: дитсадки і школи на 100%, лікарні – на 97%.

Водночас, деякі кияни жаліються, що в них батареї холодні – навіть якщо за документами органів місцевої влади будинок уже опалюється.

Олена Рощенко, УП