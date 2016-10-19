"Киевэнерго" уверяет, что в столице с теплом уже 93% домов
Среда, 19 октября 2016, 10:27
В Киеве по состоянию на 9 утра 19 октября теплом обеспечены уже 93% жилья киевлян, или более 8,8 тысячи домов.
Об этом сообщает "Киевэнерго" в Facebook.
По данным компании, больше всего обеспеченных отоплением – в Деснянском и Оболонском районах столицы.
Социальная сфера подключена почти полностью: детсады и школы на 100%, больницы – на 97%.
Вместе с тем, некоторые киевляне жалуются, что у них батареи холодные – даже если по документам органов местной власти дом уже отапливается.